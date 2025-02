Educació renova el conveni amb l'AR+I i l'AQUA per realitzar els informes d'inserció laboral

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Recerca i Innovació (AR+I) i l'Agència de Qualitat de l'Ensenyament Superior d'Andorra (AQUA) realitzaran els informes d'inserció laboral dels anys 2023 i 2024 de les persones titulades de formació professional i d'ensenyament superior. El Consell de Ministres ha donat llum verda a la proposta del titular d'Educació, Ladislau Baró, de renovar el conveni en una col·laboració que es va iniciar fa set anys. En aquests estudis es preveu enquestar 754 estudiants, per preguntar sobre la seva ocupabilitat, la qualitat i la satisfacció dels estudis cursats.

Segons indica l'executiu l'elaboració dels informes permet obtenir dades per desenvolupar "accions per incrementar i millorar el nivell d'inserció laboral i la qualitat de la formació". Aquests estudis es fan anualment per part del Grup de Sociologia de l'AR+I, que mostren els titulats que han finalitzat els estudis.

Renovat el patrocini amb FEDA

Educació i FEDA renovaran el seu contracte de patrocini per a la celebració de la 8a Trobada de joves científics, després que el Consell de Ministres ho hagi aprovat aquest dimecres. D'aquesta manera, FEDA, que continuarà sent el patrocinador d'aquesta jornada escolar divulgativa i dotarà de 300 euros les escoles per l'adquisició de material científic.