La delegació del GREVIO avalua les mesures polítiques contra la violència de gènere

Una delegació del Grup d'Experts sobre la Lluita Contra la Violència envers les Dones i la Violència Domèstica (GREVIO), del Consell d'Europa, ha visitat aquest dimecres el Principat per avaluar les polítiques que s'estan duent a terme per prevenir la violència contra les dones i en l'àmbit d'igualtat. El grup d'experts s'ha reunit amb la Comissió Legislativa d’Afers Socials i Igualtat per veure la seva implicació per donar compliment a les recomanacions del comitè sobre Andorra i en l'aplicació del Conveni d'Istanbul. La reunió ha comptat amb la presència de Noemí Amador, presidenta, Salomó Benchluch, vicepresident, Meritxell Alcobé, Berna Coma, Judith Casal, Carolina Puig i Núria Segués per la part andorrana i com a representants del GREVIO Pascale Franck, Guillaume Barbe i Severina Spassova.

Noemí Amador, segons un comunicat d'Andorra Endavant, ha destacat la necessitat de "seguir treballant" en un programa més integral d'acompanyament per les víctimes, en un tema en què "encara tenim marge de millora". D'altra banda, assegura, ha posat de manifest durant la reunió que l'Estat no pot assumir el pagament de les indemnitzacions a les víctimes en lloc dels agressors. "Creiem fermament que el paper de l’Estat ha de ser el d’acompanyar, donar suport i protegir les víctimes, però no substituir-se a l’agressor en les seves responsabilitats", diu Amador, un fet que considera "fonamental" per garantir una aplicació "justa i equilibrada" del conveni.