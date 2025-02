Cau una xarxa de contraban de tabac que ha mogut un milió d’euros

La policia, en col·laboració amb la Duana andorrana i la Gendarmeria francesa, ha desarticulat una xarxa de contraban de tabac que operava des d’Andorra i que estava vinculada a un pis de prostitució a Andorra la Vella. L’operació, que es va desenvolupar dilluns en el marc d’un operatiu judicial conjunt, segons un comunicat, ha permès la detenció de quatre homes i una dona, acusats de delictes contra l’ordre socioeconòmic, l’administració de justícia i la llibertat sexual. La investigació, que continua oberta, estima que s’ha mogut tabac de contraban per valor d’un milió.

La recerca va començar l’abril passat, quan la policia i la Duana van detectar que vehicles provinents de França transportaven grans quantitats de tabac des d’Andorra. Els agents van identificar un resident de 37 anys com la persona que lliurava la mercaderia als contrabandistes, utilitzant un traster i instal·lacions públiques, principalment de nit i de manera setmanal. Es calcula que en cada intercanvi entregava uns 500 cartrons de tabac.

Amb la col·laboració de les autoritats franceses, la investigació va revelar que una empresa distribuïdora estava presumptament implicada en la trama. El director de la companyia, un resident de 64 anys, ha estat detingut per haver facilitat lliuraments de tabac quan el negoci estava tancat. Per evitar sospites, la distribuïdora emetia factures fraccionades a nom d’un comerç del Pas de la Casa, que ja era investigat per blanqueig de diners procedents del contraban. El propietari d’aquest establiment, un home de 43 anys, també ha estat arrestat.

En el marc del dispositiu policial, la matinada de dilluns la Duana va muntar un control antifrau a Canillo per interceptar dos vehicles francesos que transportaven tabac. Un va intentar bloquejar el pas dels agents per permetre que l’altre fugís. Després d’una persecució, el vehicle va ser interceptat a la frontera després de trencar la barrera del túnel d’Envalira. A l’interior es van trobar 6.250 paquets de tabac, valorats en 24.480 euros. El conductor, un no resident de 20 anys, va ser detingut.

Els escorcolls dilluns a la botiga del Pas, l’empresa distribuïdora i els domicilis dels detinguts han permès comissar 70.000 euros, documentació, dispositius electrònics i cinc vehicles.

PROXENETES

Durant la investigació, la policia va descobrir que el resident de 37 anys traslladava en cotxe tres dones vinculades a la prostitució. Això va portar a identificar un pis a Andorra la Vella on haurien exercit fins a 14 dones des del setembre passat. Una, de 26 anys i no resident, va ser detinguda per la implicació en la gestió del pis i l’arribada d’altres dones. En l’escorcoll es van trobar elements relacionats amb la prostitució i sobres amb més de 1.700 euros en efectiu. Aquesta operació és la primera que Andorra i França duen a terme mitjançant Eurojust, l’Agència de la Unió Europea per a la Cooperació en matèria de Justícia Penal. L’ús d’aquest mecanisme ha permès la creació d’un equip conjunt d’investigació entre els jutges d’ambdós països, la policia andorrana i la Gendarmeria francesa, incloent-hi el GIR i la Brigada de Prada.