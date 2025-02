El referèndum podrà preguntar per l’aplicació parcial de l’acord

Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

En un escenari on el Consell de la Unió Europea (CE) determini que l’acord d’associació hagi de ser aprovat per tots els estats membres, és a dir, mixt, el Govern es planteja que el referèndum inclogui la possibilitat que el text entri en vigor de manera provisional. Ho va explicar ahir el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, en el marc de la presentació d’una eina impulsada per intel·ligència artificial que ajudarà els juristes a conèixer millor l’acord.