Una rajola que produeix energia, guanyadora de la novena edició del Tàndem FP

El projecte d'una rajola que produeix energia, presentat per l'equip '7 de la Vall', ha estat el gran guanyador de la novena edició del Tàndem FP, impulsat per Andorra Business i el ministeri d'Educació. Aquesta dimarts s'ha celebrat la gran final, amb els projectes finalistes, a l'auditori del centre de Formació Professional, que ha comptat amb la presència dels secretaris d'Estat d'empresa, Marc Saura, i d'Educació, Josep Anton Bardina.

Bardina, durant l'acte de cloenda, ha destacat el valor de la iniciativa, assenyalant que "el programa Tàndem no és només una competició entre equips, sinó també una experiència d'aprenentatge integral". El secretari d'Estat d'Educació s'ha mostrat "orgullós" per la dedicació i l'entusiasme que mostren els estudiants. Per la seva banda, Saura, ha apuntat que "aquest programa demostra el valor d’unir educació i empresa, fent que l’aprenentatge no es quedi només a les aules, sinó que es traslladi al món real".