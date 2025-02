Un presoner fora d’horari

Publicat per Gerard del Castillo Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No hi ha segona oportunitat per a qui no en vol cap. Aquesta podria ser la conclusió després de llegir la sentència que ha condemnat un home a sis mesos de presó ferma per haver incomplert el règim d’arrest nocturn que se li havia imposat com a part d’una condemna anterior. L’acusat, amb una trajectòria delictiva que sembla no tenir aturador, suma així un nou episodi al seu extens historial penal.