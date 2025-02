Pla “ambiciós” per a la compra d’un pis

Publicat per Gerard E. Mur Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern prepara un nou projecte per incentivar la compra de pisos. Així ho va avançar ahir la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, després d’anunciar l’acabament de les obres dels pisos de lloguer a preu assequible de Sant Joan de Caselles, a Canillo (que s’oferiran oficialment demà al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra). Marsol va apuntar que l’executiu està treballant en una iniciativa “més ambiciosa” per fer atractiva la compra de pisos (que seran “primera propietat”, va matisar). Així, la ministra va admetre que la feina en aquesta línia engegada per l’exministre Víctor Filloy no va quallar. Malgrat tot, el projecte que valora el Govern encara passa per una fase inicial. Per ara, el ministeri d’Habitatge s’ha reunit una vegada amb el sector bancari per tractar la qüestió. Les reunions s’han de succeir. Marsol parla d’un “esforç” per part l’executiu per tirar endavant el projecte, que s’hauria de presentar “en uns mesos”. “Quasi un 70% dels habitants d’aquest país viuen en un pis de lloguer. És important reduir aquest nivell, que ens pot ajudar a estabilitzar el preu del mercat de lloguer. L’habitatge és la principal preocupació de la ciutadania i que sigui assequible és la prioritat del Govern.”

Precisament, el departament d’Estadística va fer públiques ahir les dades del preu del metre quadrat dels pisos de l’últim trimestre del 2024. L’encariment respecte del mateix període del 2023 és significatiu: una pujada del 30%. El preu mitjà del metre quadrat es va situar durant l’últim tram de l’any passat en els 4.323,8 euros quan durant l’últim trimestre del 2023 va establir-se prop dels 3.330 euros. Si prenem com a referència temporal tot el 2024, l’evolució del preu dels pisos respecte del 2023 situa l’alça en el 15,3% (el 2023, el cost mitjà del metre quadrat va ser de 3.599,3 euros; el 2024 va enfilar-se als 4.150 euros). Pel que fa al preu del metre quadrat durant l’últim trimestre del 2024 englobant pisos, habitatges unifamiliars i edificis, la mitjana es va fixar en 3.956,5 euros respecte dels 2.738,1 de l’exercici passat (un 44,5% més).

Marsol, que ahir va valorar aquesta alça important, considera que les mesures del Govern en matèria d’habitatge haurien de motivar un descens dels preus: “L’ampliació del parc públic de lloguer amb la introducció de pisos buits cedits i l’adhesió d’apartaments turístics, fruit de la llei per al creixement sostenible i el dret a l’habitatge, hauria de facilitar que els preus baixin.” A banda, Marsol va afegir que la construcció acusada d’habitatge de luxe “ha fet que els preus pugin”. “Andorra la Vella és una de les parròquies on més han crescut els preus perquè és també és una de les parròquies que més han construït durant l’últim any. És que el va passar amb Escaldes fa un parell d’anys. I ara, de fet, observem que a Escaldes i a altres parròquies aquest creixement ja s’està estabilitzant”, va reblar la ministra, que considera limitada l’acció del Govern per controlar l’alça dels preus: “És una qüestió del mercat. Nosaltres, amb les nostres polítiques, treballem per fer que tothom en aquest país pugui tenir un habitatge digne.”

