Persecució d’un conductor ebri que acaba accidentat al túnel de les Dos Valires

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia va haver de perseguir el cap de setmana passat un conductor que circulava a gran velocitat des de la sortida d’Escaldes-Engordany fins al túnel de les Dos Valires. El conductor no va fer cas dels senyals per aturar-se. La patrulla –va explicar el cos– va veure un vehicle que transitava molt de pressa per la general 3 i va iniciar la persecució durant la qual l’home va xocar contra una barana protectora als túnels de Sant Antoni i va continuar a gran velocitat fins al túnel de les Dos Valires, a l’interior del qual va ser detingut després de perdre la roda davantera. L’arrestat, de 35 anys, va donar una taxa d’alcoholèmia d’1,09 g/l. El cap de setmana la policia també va detenir quatre persones més per conducció sota els efectes de l’alcohol.

Una altra detenció recent del cos d’ordre es va produir dijous a la nit, quan va arrestar un turista de 19 anys per haver agredit un noi amb el casc d’esquí. Els fets van succeir al Pas de la Casa i els agents van personar-se al lloc quan l’agressor havia fugit. La víctima desconeixia la identitat del jove arrestat. La investigació, finalment, va permetre identificar l’atacant, que va ser detingut, acusat d’un delicte contra la integritat física i moral. A banda, cinc persones van ser arrestades durant el cap de setmana per possessió d’estupefaents. La primera detenció es va produir divendres a la frontera amb França: la policia va registrar el vehicle de dos turistes, als quals es va decomissar quatre pastilles d’èxtasi. El mateix divendres, a la frontera del riu Runer, un altre turista va ser controlat amb 0,3 grams de cocaïna. Diumenge es va arrestar un home a l’interior d’un local nocturn del Tarter amb la mateixa quantitat de cocaïna.