José López guanya el XIV Premi Carlemany

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

José López ha guanyat el XIV Premi Carlemany per al Foment de la Lectura amb l'obra 'Abans no s'apagui'. El guardó té una dotació econòmica de 8.500 euros, aportats pel Govern d'Andorra i el Grup 62. El jurat encarregat de seleccionar el guanyador està format per nou estudiants dels tres sistemes educatius d'Andorra, amb la supervisió dels seus professors de literatura. L'obra es publicarà el 21 de maig, amb el segell de Columna Edicions i l'any d'edició serà el 2025.