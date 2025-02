Joan Pau Miquel acusa l'exministre espanyol de Fernández Díaz de la intervenció de BPA

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L'exconseller delegat de Banca Privada d'Andorra (BPA), Joan Pau Miquel, ha assenyalat l'exministre de l'Interior espanyol, Jorge Fernández Díaz, com a responsable de l'Operació Catalunya, que va acabar amb la intervenció de BPA i de la seva filial espanyola, Banco de Madrid. Durant la seva compareixença davant la comissió del Congrés dels Diputats avui, Miquel ha denunciat que el Partit Popular es va "emportar per davant el banc" després de no obtenir els comptes de dirigents nacionalistes com Jordi Pujol, Artur Mas i Oriol Junqueras. En aquest sentit, s'ha presentat com a "víctima" per "no cedir al xantatge d'extorsions perpetrades per funcionaris de l'Estat amb finalitats polítiques contra el nacionalisme català".

Miquel ha afirmat tenir "acreditat" que Jorge Fernández Díaz "organitzava aquesta trama parapolicial corrupta" i ha apuntat també a Mariano Rajoy, a qui ha atribuït un paper clau en la intervenció del banc. "La presència de Mariano Rajoy a Andorra el gener de 2015 va ser determinant perquè el procés es posés en marxa", ha declarat. Es referia a l'emissió d'una nota per part del FinCEN, presumptament basada en informació falsa proporcionada per la policia espanyola, que vinculava BPA amb operacions de blanqueig de capitals i va propiciar la seva intervenció per part del Govern d'Andorra.

Segons Miquel, la documentació del Servei Executiu de la Comissió de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC) d'Espanya sobre BPA continua sent classificada com a "secreta o reservada", però sosté que va ser utilitzada com a base per la nota del FinCEN. "Podem deduir que la informació facilitada va ser intencionada i esbiaixada", ha dit, perquè, entre d'altres, contenia la "greu falsedat" que "els directius del banc cobraven per permetre un eventual blanqueig", una afirmació que, segons ell, no s'ha pogut sostenir amb proves i sobre la qual no existeix cap acusació. Miquel ha rebutjat qualsevol pràctica de blanqueig a l'entitat intervinguda i ha assegurat que les conclusions dels informes pericials sobre l'operativa de BPA són falses.

L'exconseller ha denunciat "coaccions" i "amenaces" contra ell, els seus socis i la plantilla de l'entitat, que va acabar desapareixent després de més de 50 anys d'història i amb una plantilla de 700 treballadors. Miquel, que va passar 22 mesos en presó preventiva, considera que la intervenció de BPA va ser resultat d'una trama dirigida per "policies disposats a fer qualsevol cosa per Espanya, sota les ordres de polítics sense escrúpols ni moral", segons ha manifestat en les respostes als diputats espanyols de diferents grups polítics de la comissió d'investigació.