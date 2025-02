Govern inclourà ajuts per a la implantació de la IA a les empreses

Marc Rossel a la Cimera per l'Acció sobre la Intel·ligència ArtificialGovern d'Andorra

Govern inclourà una línia d'ajuts per a la implantació de la Intel·ligència Artificial a les empreses, en el programa de Digitalització d'Empreses. Així ho ha confirmat el secretari d'Estat de Transició Digital i Telecomunicacions, Marc Rossell, en la Cimera per a l'Acció sobre la IA, celebrada a París. D'aquesta manera, ha assenyalat Rossell, es fomentarà la productivitat i la competitivitat del teixit empresarial andorrà. "La participació andorrana reafirma l’estratègia del país per avançar en el camí cap a una digitalització responsable, que combina innovació, sostenibilitat i respecte pels drets humans", ha explicat.

L'Estratègia de Transformació Digital 2030, implementada per l'executiu, "s'alinea amb el contingut de la cimera", que aborda elements per a l'impuls de la innovació tecnològica i que promou l'ús de la IA. Rossell ha subratllat l'aposta d'Andorra per col·laborar internacionalment en l'àmbit de ciberseguretat i l'ètica digital. El secretari d'Estat de Transició Digital ha posat en valor la implementació al Principat del codi ètic d'ús de la intel·ligència artificial.

Cooperació digital amb França

Marc Rossell ha aprofitat la visita per reunir-se amb la ministra delegada del ministeri d'Economia de França, Clara Chappaz. Ambdós han coincidit en la necessitat de col·laborar en matèria de digitalització i ciberseguretat.