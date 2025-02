Eric Jover afirma que entra a l'AFA deixant de banda "la política partidista"

Publicat per Àlex Ripoll Verificat per Creat: Actualitzat:

El nou director de l'AFA, Eric Jover, ha jurat el càrrec aquest matí a la Casa de la Vall. L'exministre de Finances ha afirmat que assumeix la direcció des d'un perfil "totalment desvinculat de la política partidista" i que el seu objectiu és mantenir la feina que s'ha fet els últims anys, que ha considerat que ha estat bona. "El primer que he de fer és que no em notin massa i continuar treballant de la mateixa manera", ha afirmat Jové en declaracions als mitjans.

Un altre dubte que es va despertar amb l'elecció de Jover van ser els motius que el van empènyer a deixar la política. "Hi ha una sola força que va reproduir aquest element, ells sabran per què ho van fer, però jo vaig ser molt clar, no vaig cometre cap delicte i només vaig fer una falta administrativa que no va comportar ni un euro de menys per l'agència tributària, però en aquell moment, prop de les eleccions, no calia fer mal al Govern i vaig preferir que no fes més soroll", ha explicat el nou cap de l'AFA. Ara, el repte que tindrà és que "durant el meu càrrec ensenyi a Andorra Endavant que treballo per servir el país i que d'aquí a uns anys considerin que he fet una bona feina", ha acabat.