El defensor de l’afilitat vol millorar l’atenció i el funcionament actual

El nou defensor de l’afilitat de la CASS, Gerard Farré, afronta el seu nou càrrec amb l’objectiu d’ajudar a millor el funcionament i els procediments de la Seguretat Social. En l’entrevista que va donar al Parlem-ne de Diari TV, l’advocat va explicar que l’ànima del càrrec és “millorar procediments, atencions i tot el funcionament en general”. Aquesta voluntat per Farré servirà per treballar conjuntament amb la parapública d’acord amb les queixes que li arribin dins de les seves funcions. “Si tens constància que hi ha un seguit de problemes sobre un tema en concret et fa encendre una llumeta i pensar que potser cal prendre una decisió sobre això”, va explicar Farré, que va afirmar que la CASS està alineada en aquesta reflexió per a col·laborar i millorar els procediments que puguin fallar.

Un dels punts més importants perquè Farré i l’administració de la CASS puguin treballar plegats és que la gent conegui la figura del defensor de l’afiliat. L’any 2023 només van entrar “entre 80 i 90 expedients” a l’oficina de la predecessora de Farré, Judith Silvestre, una xifra molt baixa tenint en compte “la necessitat que hi ha i les inquietuds que té la gent”. Una situació que l’advocat atribueix al “desconeixement generalitzat de la població de l’existència del defensor de l’afiliat”.

La feina per aconseguir que la ciutadania sigui coneixedora de la posició de Farré passa per un exercici mediàtic i parlar amb el raonador del ciutadà. Ara per ara, moltes consultes relacionades amb la CASS arriben al raonador “perquè també forma part de les seves funcions, però és veritat que el defensor de l’afiliat està més especialitzat únicament amb seguretat social”, va explicar Farré. Per tant, caldrà treballar conjuntament perquè Cañada posi en coneixement de la gent que per qüestions més específiques poden anar al defensor de l’afiliat.

Actualment, amb el volum de feina les sol·licituds que arriben al defensor de l’afiliat tenen un marge de 30 dies per rebre resposta, però la majoria de les tramitacions es feien en un parell de dies. Si la campanya informativa funciona i augmenten les queixes, els temps de resposta podien augmentar i afectar els terminis per presentar recursos a la Batllia dels afiliats. “Si tu estàs a l’espera de la decisió del defensor de l’afiliat, van passant els dies per presentar recursos i pot arribar a ser un problema pels usuaris”, va explicar Farré.

INDIGNACIÓ

Les últimes polèmiques que han sacsejat la CASS amb el cas de l’excap que va endur-se prop de mig milió d’euros han generat crispació contra la parapública. “Com a ciutadà puc entendre una indignació per un fet que ha succeït d’aquesta manera, però per això els protocols són els que són i m’imagino que sempre estem en temps de millorar-ho”, va dir Farré, que va afegir que “si no hi hagués aquest sistema, ningú tindria dret a prestacions i cadascú hauria de tenir les seves assegurances privades”, va acabar.