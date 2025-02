El Comitè d'empresa del SAAS anuncia la intenció de dimitir en bloc

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El Comitè d'empresa del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) ha anunciat la seva dimissió en bloc en els pròxims dies, una decisió que s'ha formalitzat durant l'assemblea de treballadors de l'entitat. Segons el comunicat emès pel comitè, la decisió respon a la manca de progressos en les negociacions del conveni col·lectiu, les ingerències externes, la falta de transparència, les desavinences amb la Direcció, el desfasament de l'encaix jurídic i els dubtes sobre la legitimitat i l'equitat dels processos de negociació.

El comitè denuncia que, malgrat que la petició per negociar un nou conveni col·lectiu es va presentar el novembre de 2023, fins a la data no s'ha registrat cap avenç significatiu. A més, alerten d'un intent "flagrant" de manipulació de la votació, assenyalant "coaccions" per part d'alguns comandaments del SAAS. Les desavinences amb la direcció per qüestions retributives i la falta de transparència "ha generat un sentiment de marginació i impotència", afirmen al comunicat.

El comitè d'empresa reivindica que les seves proposicions ja les van plantejar sense èxit els antics delegats i que "el SAAS no pot dir que aquestes reivindicacions són noves i desproporcionades", ja que "són coneixedors que s'han fet en altres ocasions". Davant d'aquesta situació, el comitè anunciarà oficialment la seva dimissió tant a la Direcció del SAAS com a Inspecció de Treball, obrint així un nou procés d'eleccions sindicals. A més, fan una crida als treballadors perquè prenguin el relleu amb nous representants que comparteixin "l'esperit de lluita i reivindicació"