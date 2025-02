Desmantellada una xarxa de contraban i un pis de prostitució en una doble operació policial

El tabac comissat per la policiaPolicia d'Andorra

Cinc persones van ser detingudes ahir dilluns en el marc d'una doble operació policial, realitzada conjuntament amb la duana andorrana i la gendarmeria francesa, que ha permès desmantellar una xarxa de contraban de tabac i un pis on s'exercia la prostitució, segons ha informat la policia. Els arrestats són quatre homes i una dona acusats de delictes contra l'ordre socioeconòmic, l'administració de justícia i la llibertat sexual.

El primer operatiu es va iniciar l'abril de 2024 en el marc d'una investigació conjunta entre la duana i la policia per combatre el contraban. Els agents van detectar que un resident de 37 anys lliurava mercaderia a contrabandistes, concretament uns 500 cartons de tabac setmanals, segons relata la policia. Amb la col·laboració de les autoritats franceses, es va descobrir la implicació d'una empresa distribuïdora, el director de la qual, un resident de 64 anys, va ser arrestat dilluns per entregar la mercaderia a l'home de 37 anys. Aquesta empresa emetia factures a nom d'un comerç del Pas de la Casa, investigat per blanqueig de diners provinents del contraban, i el seu titular, un home de 43 anys, també va ser detingut.

El cos de seguretat explica que durant l'operació es va activar a Canillo un dispositiu antifrau per interceptar dos vehicles francesos que baixaven a recollir tabac, fet que va provocar una persecució que va acabar al túnel d'Envalira, on el conductor d'un dels vehicles va intentar fugir a peu, però va ser retingut pels agents duaners. Al cotxe es van trobar 6.250 paquets de tabac valorats en 24.480 euros. Aquest individu, un no resident de 20 anys, ha passat a disposició judicial. Els escorcolls realitzats a la botiga investigada, a l'empresa distribuïdora i als domicilis dels detinguts van permetre comissar 70.000 euros en efectiu, dispositius electrònics, documentació i cinc vehicles. Des que va començar la investigació, la policia calcula que s'han fet entrega d'un milió d'euros en tabac de contraban.

El servei d'ordre exposa que paral·lelament la investigació va permetre destapar una xarxa de prostitució vinculada a un dels implicats en el contraban. La policia va detectar que el resident de 37 anys transportava dones relacionades amb aquesta activitat i que havia llogat un pis a Andorra la Vella on hi van exercir fins a 14 dones. Una d'elles, una no resident de 26 anys, va ser detinguda. Durant els escorcolls es van trobar elements relacionats amb la prostitució i 1.700 euros en efectiu.

L'operació continua oberta i la policia no descarta noves detencions en relació amb aquests fets.