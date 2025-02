El ciberatac a Andornet no va suposar una filtració de dades

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El dossier Andornet s’ha tancat sense reclamació de responsabilitats al proveïdor de serveis tecnològics i, almenys per ara, sense filtració de dades sensibles. El director de l’Agència de Cibersegutat, Jordi Ubach, va indicar ahir que el monitoratge sobre l’anomenada internet fosca on es mouen els hackers no ha trobat petjades de l’operació en forma de publicació de dades sensibles i que, atès el temps que ha passat des del ciberatac, prop de tres mesos, tot sembla indicar que no n’hi haurà. Ubach va indicar que la manera d’operar dels pirates informàtics acostuma a implicar filtracions tres o quatre setmanes després de l’incident, un termini que s’ha sobrepassat, i porta a concloure que “possiblement no n’hi haurà”. L’altra aresta del cas és la reacció de l’empresa atacada davant de l’incident i si ha complert les exigències de la legislació de ciberseguretat. Ubach va indicar que l’actuació ha estat conforme a les directrius de la normativa i que, per tant, no s’aplicaran sancions.