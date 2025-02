Andorra Endavant demana informació sobre el projecte del tramvia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Endavant (AE) ha entrat una bateria de preguntes escrites per obtenir en detall tota la informació sobre el projecte de tramvia, que el Govern ha anunciat recentment. La formació addueix que vol saber "si realment hi ha un projecte treballat sòlid". AE també ha sol·licitat tota la documentació relativa a tots els estudis i projectes sobre transport realitzats pel Govern en l'última dècada "per obtenir una visió global de les polítiques de mobilitat".