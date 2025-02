El règim d’acollida va beneficiar 34 menors durant el 2024

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’acolliment familiar va beneficiar 34 infants i adolescents el 2024. Segons les dades facilitades pel ministeri d’Afers Socials a l’Agència ANA, 28 d’aquests menors van estar amb família extensa (parents dels menors) i sis en una d’aliena. Disset dels acollits per família extensa estaven sota la tutela de l’Estat. La xifra és idèntica a la de l’any passat (amb 34 infants i adolescents acollits) i inferior a la del 2023, amb un total de 44 infants i adolescents en acollida. Des del ministeri es recorda que les famílies acollidores reben suport tècnic, formació específica per afrontar els reptes que pot implicar aquesta experiència i una compensació econòmica per cobrir l’alimentació, l’educació i altres despeses de l’infant o l’adolescent acollit. En aquest sentit, des del Govern es fa una crida a totes les famílies que es vulguin informar per esdevenir família d’acollida, i de fet, és un recurs per als menors que es vol potenciar.