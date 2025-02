Persecució d'un conductor ebri que va acabar accidentat al túnel de les Dos Valires

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Des de la sortida d'Escaldes cap a la Massana fins al túnel del Dos Valires va perseguir la policia un conductor que circulava a gran velocitat i no va fer cas dels senyals per aturar-se. Una patrulla va veure un vehicle que transitava molt ràpid per la General 3 i va iniciar la persecució durant la qual l'home va topar contra una barana protectora als túnels de Sant Antoni i va continuar a gran velocitat cap al túnel de les Dos Valires, segons explica el cos de seguretat avui. El conductor, de 35 anys, va acabar sent detingut a l'interior del túnel després que perdés la roda davantera. L'arrestat va donar una taxa d'alcoholèmia d'1,09.

Conduir sota els efectes de l'alcohol ha motivat la detenció d'altres quatre persones més durant el cap de setmana. Un turista de 23 anys va ser arrestat a la rotonda inferior del túnel de les Dos Valires d'Encamp, on va patir una col·lisió. El jove conduïa amb una taxa d'alcohol de 0,99 grams.

La taxa més elevada dels cinc detinguts va ser 2,33 grams per litre de sang, i la més baixa de 0,89 grams. Un altre conductor controlat, un home de 65 anys que va donar 1,12 grams de taxa, i tenia el carnet suspès.