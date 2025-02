Les tractorades ‘boicotegen’ la sortida

Verificat per

La tractorada organitzada ahir a la tarda per Revolta Pagesa –reconstituïda com a Gremi de la Pagesia Catalana– va complicar l’operació sortida de cap de setmana. La marxa lenta va començar pels volts de dos quarts de sis de la tarda i va acabar poc abans de dos quarts de deu de la nit. Les cues a la frontera hispanoandorrana, però, van formar-se a primera hora del matí, molt abans de les protestes, i van durar fins ben entrat el vespre. L’acció va generar complicacions de trànsit a les carreteres C-14, entre Oliana i el nucli d’Adrall, a Ribera d’Urgellet; l’N-260 des d’aquest punt i fins a la Seu d’Urgell i, finalment, l’N-145 que va cap a Andorra. A la C-14, de Monferrer i Castellbò a Organyà van acumular-se uns 16 quilòmetres de retenció.

La mobilització, en què en total van participar una vintena de tractors, va fer-se en diumenge per tenir més visibilitat, tenint en compte que és una jornada amb un volum més gran de trànsit, per la tornada a casa dels esquiadors i turistes. Els pagesos van organitzar la marxa en dues columnes: una va sortir amb set tractors des del parc de bombers d’Oliana en direcció a Organyà. Mentrestant, una dotzena més ho va fer en sentit contrari, des de les Valls de Valira.

La protesta va donar fruits perquè a la nit s’anunciava un acord in extremis amb la Generalitat que va desconvocar els talls de carreteres inicialment previstos per avui. El conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig i representants del Gremi de la Pagesia Catalana, reunits a Cervera, signaven poc després de les nou de la nit un document amb 19 punts entre els quals es preveuen mesures per al control de la fauna cinegètica que danya els camps, millores fiscals que afecten els impostos d’hidrocarburs i també els impostos de successions i transmissions, ajudes vinculades a adversitats meteorològiques o la desburocratització de la relació amb l’administració. Una comissió bilateral revisarà el compliment d’aquests acords.

Un any després de les protestes que van afectar de manera notable la mobilitat, també a Andorra, el col·lectiu reconvertit en Gremi de la Pagesia Catalana anunciava noves mobilitzacions en assegurar que els problemes denunciats llavors persistien. Mentre les marxes lentes alentien el trànsit en diferents punts de la xarxa viària i molt centrats en el Pirineu en ser jornada de retorn de molts turistes catalans, la trobada amb el conseller aconseguia desconvocar els tretze talls en vies catalanes que s’havien programat per a la jornada d’avui.