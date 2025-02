L’inacabable serial sobre la possibilitat de disposar d’un edifici multifuncional capaç d’acollir esdeveniments esportius, culturals, de lleure, la Fira d’Andorra la Vella, el Cirque du Soleil i d’altres podria estar consumint els últims capítols. Per primera vegada, s’ha posat sobre la taula un projecte viable i assumible econòmicament per poder fer realitat, abans de la sisena glaciació de la Terra, un complex tan demandat com necessari. Andorra Turisme i el comú d’Andorra la Vella són els impulsors d’una iniciativa que canvia completament el paradigma en què fins ara se sustentava el projecte. La nova proposta és que l’edifici del multifuncional sigui prefabricat, dels que s’anomenen provisionals, ecològics o smart living. El complex vindria a ser una mena de carpa com la que s’instal·la cada estiu per a l’espectacle del circ, però millorada en tots els aspectes, de manera que, tot i que pugui semblar contradictori, tingui l’aparença exterior i compleixi els requisits bàsics que podria oferir una construcció permanent. Les instal·lacions interiors, amb una capacitat estimada de cinc mil places, i els serveis han d’estar adaptats als esdeveniments que acollirà, i, sobretot, ha d’estar completament insonoritzat. Pel que fa a la situació, es torna a la primera proposta del 2021 de construir-lo en els terrenys de l’antiga plaça de braus, davant del Govern.

No serà un edifici emblemàtic i ho tindrà complicat per passar a formar part del patrimoni cultural, però els avantatges que ofereix aquesta modalitat de construcció són destacables. El primer de tots, i més important, és que aquest multifuncional és realista i factible, atesa la situació econòmica, que demana prioritzar altres inversions milionàries més urgents (pisos socials, per exemple). Dels prop de 50 milions d’euros en què es movia el projecte darrerament, la previsió és que el prefabricat en costi entre 12 i 14. Si tenim en compte que Andorra Turisme es gasta 700.000 euros cada temporada en la carpa del circ i el comú prop de 400.000 amb la instal·lació per acollir la cita anual de la Fira, significaria que en poc més de deu anys la inversió estaria amortitzada, del que es desprèn que la construcció de l’edifici es finançarà amb aportació de les dues institucions, tal com ja s’ha pactat. El projecte està molt avançat, fins a l’extrem que s’han posat sobre la taula plànols i renders. Un altre dels avantatges que permet la fórmula del prefabricat és que el termini d’execució de l’obra es redueix de forma molt notable. L’entesa va més enllà del comú i Andorra Turisme, perquè també hi ha el compromís del propietari privat d’una part significativa del terreny afectat de donar suport a la iniciativa.

SEMPRE HI HA UN PERÒ

La construcció d’un multifuncional prefabricat en el terrenys de l’antiga plaça de braus es podria dir que està tancada si no fos perquè el Govern vol que a la mateixa zona també s’hi faci l’edifici del museu nacional. Un escull que no hauria de ser insalvable, però que exigirà grans dosis de consens entre les parts implicades. Els problemes tècnics són gairebé irrellevants i l’espai és suficient per a les dues infraestructures; és sobretot una qüestió de voluntats polítiques i de marcar distàncies entre les forces que hi ha darrere el Govern i el comú. El projecte del museu nacional ve de força més lluny que el del multifuncional i el 2007 es va realitzar un concurs públic amb arquitectes reconeguts en l’àmbit mundial. I, com gairebé totes les iniciatives de les mateixes característiques, com The Cloud, per exemple, no va passar de la fase de disseny de l’edifici. Fa un parell d’anys, DA va reactivar el projecte d’acord amb el comú, en aquell moment del mateix color polític, per situar-lo en el terreny en qüestió. Però el desembre del 2023 hi va haver eleccions parroquials i, contra pronòstic, van perdre. Potser no va ser el primer que va fer, però el segon o el tercer segur que sí: la nova corporació va dir que, d’entrada, de cedir l’espai per al museu res de res. Fins aquí hem arribat. Uns que tant sí com no hi ha d’anar, mentre que els altres mantenen reticències. Per tant, per desbloquejar-ho hauran de pactar una sortida que permeti tancar de cop els viacrucis que suporten dos equipaments que fa anys que desfilen. En un sentit o en l’altre.

EL PERIPLE

1. Un equipament reclamat des de fa molt temps

Un complex on poder acollir esdeveniments multitudinaris d’índole diversa és una mancança en la qual coincideixen pràcticament totes les institucions implicades.

2. Que si es fa al Comunal, a la borda Mateu o...

El 2021 es proposa fer l’edifici al terreny de l’antiga plaça de braus, el 2022 al Comunal, el 2024 a la Borda Mateu, per tornar ara a la casella de sortida.

3. Picabaralla política pel cost de l’edifici

L’estimació inicial és que costi 30 milions, que s’eleven a 50 per l’encariment dels materials. La xifra enfronta les forces polítiques i es bloqueja el projecte.

4. Canvi de color al comú i tornar a començar

El multifuncional entra en campanya el 2023 de la mà de DA, que torna a guanyar. Però perd el comú i la iniciativa es torna a guardar en un calaix. Fins avui.