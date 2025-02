La inserció laboral frega el 100% en els estudis d’empresa i informàtica

Les persones que cursen estudis superiors d’empresarials i informàtica a l’UdA tenen una ràtio d’entrada al mercat laboral de gairebé el 100% un cop acaben la formació. Ho va explicar el director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics de la Universitat, Josep Fortó, que va apuntar que “els estudiants tenen una acollida fantàstica i molts ja treballen abans d’acabar els estudis”.

Aquells que cursen algun diploma professional avançat tenen inclosa l’estada a una empresa dins del pla d’estudis. En aquests casos, Fortó va afirmar que “moltes vegades l’estada acaba amb una oferta de treball”, ja que les pràctiques coincideixen amb el final de la formació i els alumnes ja tenen els coneixements necessaris.

Pel que fa als estudiants d’algun bàtxelor que supervisa Fortó, les pràctiques són optatives, però la majoria dels estudiants les aprofiten per aconseguir el seu primer contacte real amb el món laboral i comprovar si allò que han estudiat s’aplica en una experiència real. A més, les pràctiques també funcionen com a prova de foc per als estudiants per veure si la feina els agrada, o prefereixen tirar cap a alguna altra branca, tal com va detallar el director del Centre d’Estudis Empresarials i Tecnològics. La duració d’aquestes estades és de 400 hores no remunerades perquè formen part de la formació de l’alumne, segons va apuntar Fortó.

Josep Fortó, Dir. d'estudis empresarials



La demanda de les empreses per estudiants de pràctiques que estudien informàtica és tan alta que “a vegades tenim dificultats per donar resposta a totes les empreses que ens demanen alumnes”, va remarcar el responsable de l’UdA.

La mitjana d’integració al món laboral és molt alta. Segons l’últim estudi que va fer l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA) entre tots els estudis un 95% dels estudiants troben feina 6 mesos després d’haver-se graduat. En alguns casos, com és el cas dels títols que supervisa Fortó, “el percentatge podria ser superior” a causa de l’alta demanda que hi ha pels graduats d’aquestes carreres. Una prova de l’eficència de les titulacions que s’ofereixen a l’UdA, segons va explicar Fortó.