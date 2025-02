Els pisos de lloguer assequible de Canillo es podran ocupar al maig

Publicat per Gerard E. Mur Canillo Verificat per Creat: Actualitzat:

El parc públic de pisos de lloguer assequible s’amplia amb una vintena de pisos nous a Canillo, a tocar de l’església de Sant Joan de Caselles. La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha detallat aquest matí que es tracta d’un bloc amb 21 pisos: 16 amb dues habitacions i cinc amb una habitació (un d’ells adaptat). Amb aquests nous pisos, Govern ja ha sumat enguany una cinquantena d’apartaments al parc públic d’habitatge. “Estem a punt de començar a adjudicar els pisos de l’antic Hotel Àrtic, que són 27, i als de Sant Julià ja hi viuen quatre famílies. Estem fent un esforç important”, ha afegit Marsol. Pel que fa a l’oferta oficial de l’edifici de Canillo, aquesta es publicarà dimecres al BOPA: “Totes les persones que estan inscrites al registre ja podran presentar-se per poder ser adjudicatàries”. L’executiu preveu que els inquilins puguin entrar-hi al maig. Es vol acabar la primavera amb un centenar de pisos al parc públic de lloguer assequible si, finalment, s’aconsegueix sumar les futures promocions de Roureda de Sansa i Encamp. Quant al gruix de persones inscrites al registre per accedir a un pis de lloguer assequible, Marsol ha precisat que la majoria dels candidats són joves o famílies monoparentals. Es treballa per poder facilitar la inscripció de més gent gran: “Veiem que una part del col·lectiu es queda fora”.