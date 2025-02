Els afectats per TDAH reclamen més psicòlegs clínics

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Associació ANDTDAH Albatros estima que el 4% de la població andorrana podria tenir trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH). Tal com explica la presidenta de l’entitat, Immaculada Forés, aquestes xifres són les estimades per la pròpia organització, ja que “el SAAS encara no ha fet un estudi per obtenir dades oficials”. Per a Forés és important que es puguin dur a terme aquests tipus de recomptes pel fet que “sense dades no es pot saber quants recursos s’han de destinar”. Una de les mancances que es troba és la necessitat d’ampliar la quantitat de professionals especialistes dins del sistema sanitari, ja que “per diagnosticar un TDAH cal un psicòleg clínic”, explica Forés. Martí Sala, coach i persona que conviu amb la malaltia, considera que aquesta seria “una millora substancial” tant en “l’àmbit educatiu com en el sanitari”. “No només permetria posar el focus en les dificultats del trastorn, sinó també en les oportunitats”, detalla.