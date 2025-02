La Comella va tenir l’any passat rècord de presos amb més de 70

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El centre penitenciari ha bullit les darreres setmanes per diversos incidents –el darrer l’agressió a dos carcellers per part d’un pres– que han dut els sindicats a alçar la veu per la falta de recursos per atendre una població reclusa més difícil per problemàtiques com les que afecten la salut mental. La memòria de la Fiscalia de l’any 2024 revela que precisament ha estat l’exercici amb major nombre d’interns dels darrers sis. Les dades fluctuen molt durant un any però la memòria fa un recompte en dos períodes, el final dels dos semestres. I tant el 30 de juny com el 31 de desembre la xifra estava per sobre dels 70 presos, una dada a la qual no s’havia arribat en cap dels períodes anteriors –les dades recullen la situació fins al 2019–. Concretament, n’eren 78 el 30 de juny i 74 a l’acabament de l’any. La xifra més alta del període després d’aquesta és la del 2022, amb 69 i 57 reclusos, respectivament.