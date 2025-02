El ciberatac al proveïdor Andornet no ha provocat fuita de dades

Publicat per Dolors Moreno Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La monitorització que es fa a la internet fosca on es mouen els hackers, constata que el ciberatac al proveïdor de serveis Andornet el passat mes de novembre no ha derivat en una fuita de dades. Ho ha explicat el director de l'Agència de Ciberseguretat, Jordi Ubach, que indica que la manera d'operar dels pirates informàtics acostuma a implicar filtracions tres o quatre setmanes després de l'incident i que, per tant, la conclusió és que "possiblement no n'hi haurà". Ubach també ha explicat que l'empresa afectada va actuar segons marca la legislació per a companyies de la seva naturalesa en cas d'un incident d'aquest tipus i que, per tant, no hi haurà sancions. En concret, ha explicat que l'afectada ha d'informar a l'Agència de Cibersegurat abans de 72 hores –ho va fer el mateix vespre de l'incident– i ha d'elaborar un informe forensic sobre el succeït, l'afectació i les mesures de reparació, que també ha lliurat. Andornet també està entre les companyies que ha de sotmetre's a auditories anualment. L'atac a Andornet va afectar institucions com el comú d'Andorra la Vella o el SAAS.