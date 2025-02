Andorra Telecom impartirà formacions sobre benestar digital

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Andorra Telecom s'adhereix per quart any al 'Dia de la Internet Segura', amb la creació de diverses formacions dirigides als centres educatius, a les famílies i a la societat en general. Aquestes "càpsules" tractaran temes com la conscienciació al voltant del benestar digital, que inclouen la pornografia i els adolescents; la manipulació de l'algoritme; o l'addició als videojocs, entre d'altres. Aquestes activitats també són dirigides a la gent gran, que podran gaudir d'un taller, el 18 de febrer a la Casa Pairal de la Massana, per "acompanyar-los en aquells usos del seu telèfon mòbil que els hi causen algun neguit o dificultat".

"Ja fa uns anys que col·laborem amb institucions o entitats com el ministeri d’Educació, l’Agència Nacional de Ciberseguretat, Unicef Andorra, el SAAS, la Policia, el bàsquet Club Andorra o l’associació Projecte Vida, en la conscienciació de les amenaces que existeixen a Internet i seguirem aquest 2025 sumant esforços amb ells per avançar en aquesta conscienciació", ha destacat la responsable de RSC d'Andorra Telecom, Inés Martí. La iniciativa va ser proposada per la xarxa Insafe/INHOPE l'any 2004 i va ser secundada per la Unió Europea.