Xifres de rècord al Mou_T_B mentre es pensa en una nova versió

L’aplicació Mou_T_B cada vegada té més usuaris i aquest mes de desembre ha tornat a registrar un rècord de dispositius actius. Així, es va arribar a la xifra de 28.200, és a dir que s’han connectat almenys una vegada en 30 dies. El gerent de FEDA Solucions, Ivan Mora, explica que habitualment el desembre és el mes en què es registren més usuaris a l’aplicació, ja que el fet que arribin els temporers fa que creixi “de manera sistemàtica” la xifra de persones que fan servir el Mou_T_B.

Aquesta xifra de dispositius actius, destaca Mora, representa el 40% de la població activa i subratlla el fet que sigui un volum que va a l’alça. Per exemple, el gener del 2024 hi havia 15.000 dispositius i aquest any s’ha arribat als 21.200. I pel que fa a les sessions s’ha passat de les 400.000 per mes a les 628.000 és a dir que hi ha hagut un augment de gairebé el 60%. Mora manifesta que aquestes xifres “validen” el disseny que es va fer en la darrera versió que van fer al gener de l’any passat.

“Tenim uns números que són espectaculars”, ja que hi ha “un 50% de la gent que va en bus que consulta l’aplicació”, la qual cosa significa que són “taxes d’ús molt elevades” ja que també hi ha 300.000 preguntes al mes per “anar del punt A al punt B”. “Crec que estem en un nivell de servei bo”, reivindica Mora.

El gerent de FEDA Solucions considera que l’aplicació està complint el seu objectiu, “la mobilitat sostenible i millorar la intermodalitat”, és a dir, “que una persona pugui anar d’un punt A a un punt B triant quina és la millor ruta i com pot combinar els diferents mitjans de transport” i fent-ho escollint “la millor opció possible”.

Un altre servei que també està “millorant molt” és el tiquet digital que “cada vegada s’està utilitzant més” i això malgrat hi hagi el 90% dels usuaris que viatgen amb un abonament de resident, una carta magna, o la carta blava. Tot i així “cada vegada la botiga de venda ‘on line’ s’està utilitzant més”. “de moment tot són bones notícies”, remarca Mora, que ha anunciat que s’està “treballant en una nova versió” que podria estar disponible a mitjà termini i que es voldria que inclogués noves funcionalitats per “entrar en aquest cercle virtuós d’intentar donar noves funcionalitats i incrementar la usabilitat i que cada vegada sigui més pràctic per a la gent agafar el transport públic”. Mora no vol avançar quines novetats podria incloure aquesta nova versió, però destaca que tenen “un full de ruta” i que s’està “treballant per incorporar nous mitjans de transport col·lectiu a l’aplicació” perquè “cada vegada sigui més fàcil connectar amb les línies nacionals de transport” que, de fet, és la fita principal, referma.

“El nostre objectiu és ajudar el departament de Transport a què la mobilitat sigui cada vegada més sostenible”, reivindica Mora, i que cada vegada siguin més les persones que optin per deixar el vehicle a casa.

Pel que fa a les queixes rebudes pels usuaris, manifesta que s’ha fet “un esforç molt gran per alienar objectius, per tenir una qualitat d’informació més bona” per exemple quan hi ha canvis que afecten el transport públic, per tal que “tot funcioni millor”. Detalla que hi ha “alguna queixa” sobre el servei de transport en si, per exemple que hi ha busos que passen plens o que no arriben a l’hora però afegeix que “realment tenim pocs correus” amb aquest tipus de queixa. Admet que hi ha una funcionalitat “que és difícil de trobar, que són els crèdits”. Es tracta d’un sistema que permet tenir el tiquet més barat i reconeix que “el pagament és una mica enrevessat” i hi ha de tant en tant alguna persona que es queixa per aquest motiu, però també especifica que és una opció que fan servir molt poques persones.

De cara al futur el gerent de FEDA Solucions reivindica que l’objectiu seria “ser l’aplicació del ‘commuter’” és a dir la persona que va de casa a la feina o a la universitat i que “d’alguna manera sigui l’aplicació que permeti a les persones planificar els seus viatges” i aconseguir, en definitiva, que “aquesta mobilitat sigui cada vegada més sostenible i més neta”.