Tractorades de protesta entre la Seu i Oliana

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Gremi de la Pagesia Catalana (abans Revolta Pagesa) ha organitzat dues tractorades de protesta per a aquesta tarda-vespre que afectaran vies d’entrada i sortida d’Andorra, malgrat que l’hora es manté en suspens. La primera començarà a la rotonda de la Seu d’Urgell i anirà en direcció a Ponts per l’N-260 i la C-14 fins a Organyà. D’aquest punt sortirà una altra tractorada cap a Oliana. Segons van apuntar fonts de l’associació al Diari, és probable que es recorri dues vegades els trajectes. L’entitat va remarcar que la seva intenció no és fer mal a Andorra.