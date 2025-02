El recurs d'acolliment familiar arriba a 34 infants i adolescents el 2024

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 34 infants i adolescents van ser acollits, tant per la seva família extensa com per una d'aliena el 2024. Segons les dades facilitades pel ministeri d'Afers Socials 28 d'aquests menors van estar amb la seva família extensa i sis en una d'aliena. S'ha d'esmentar que, respecte dels infants i adolescents acollits en família extensa, disset estaven sota la tutela de l’Estat.

Comparativament, respecte a anys anteriors, cal destacar que l’any 2022 hi va haver, també, 34 infants i adolescents acollits i el 2023 la xifra va ser superior, ja que un total de 44 infants i adolescents estaven en acollida. Si s'entra al detall d'aquestes xifres tenim que els acolliments en família aliena van ser el 2022 sis i el 2023, set.

Des del ministeri es recorda que les famílies acollidores reben suport tècnic, formació específica per afrontar els reptes que pot implicar aquesta experiència i una compensació econòmica per cobrir les despeses d’alimentació, educació i altres despeses de l’infant o l’adolescent acollit. En aquest sentit, des del Govern es fa una crida a totes les famílies que es vulguin informar per esdevenir família d’acollida, i de fet, és un recurs que es vol potenciar. En aquest sentit, la ministra d'Afers Exteriors, Trini Marín, ha plantejat la possibilitat que es puguin donar acolliments puntuals en famílies alienes, per exemple els caps de setmana.

En aquest sentit, es reivindica que l’acolliment "no només ajuda l'infant, sinó que també enriqueix la mateixa família, aportant valors de solidaritat i empatia". D'aquesta manera, des del servei Especialitzat d’Acolliments Familiars s'incideix en el fet que "amb la implicació de més famílies, es pot aconseguir que tots els infants del país creixin en un entorn segur i afectiu, assegurant un futur millor per a ells i per al país".

Es recorda, a l'hora de defensar aquest recurs, que "un infant o adolescent té dret a viure i créixer en una família, però en les ocasions en què els progenitors o altres familiars, per diverses circumstàncies, no poden fer-se càrrec de la seva cura i atenció, la Llei 14/2019, del 15 de febrer, qualificada dels drets dels infants i els adolescents preveu la posada en marxa d’actuacions protectores de diferents tipus per tal de donar resposta a les seves necessitats". I precisament l’acolliment familiar és la mesura de protecció prioritària davant l’acolliment residencial perquè "proporciona un entorn afectiu estable que facilita el desenvolupament integral de la seva personalitat. Aquesta mesura està especialment indicada per als infants menors de sis anys".

D'aquesta manera, aquest acolliment pot tenir lloc en el si de la família extensa, és a dir, la família de l'infant o en una d'aliena. Les famílies alienes poden acollir un infant o adolescent després d’un procés de formació i valoració per part del servei de les seves condicions i aptituds personals i educatives.

I des del servei informen que les famílies interessades poden contactar amb ells trucant al telèfon del ministeri d’Afers Socials, enviant un WhatsApp al +376 389 074 o a través del correu electrònic acollimentfamiliar@govern.ad.