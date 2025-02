La pujada del sou mínim no fa guanyar competitivitat

Publicat per Gerard E. Mur Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’augment del salari mínim pot ser, segons com es miri, una trampa. És un fet que suposa una millora, encara que sigui escassa, de la capacitat de compra dels ciutadans que cobren el sou legal més baix, però si ens fixem en la competitivitat dels salaris mínims entre els països de l’entorn, veurem que l’increment no és diferencial, ja que tots els governs aproven gairebé anualment una alça de l’SMI. Per tant, aquest augment és un guany directe (matisat, fins i tot, per la pujada constant dels preus), però no és una mesura econòmica que permeti marcar múscul quant a atracció salarial. La finalitat principal dels governs a l’hora aplicar l’increment de l’SMI és compensar la inflació. Enguany, l’executiu ha enfilat el salari mínim fins als 1.447,33 euros, una alça del 5,2%, el doble de la xifra de tancament del 2024 de l’IPC, que va ser del 2,6%. Espanya, el país veí amb qui més comparacions salarials s’efectuen en ser tradicionalment font de mà d’obra, l’ha apujat cinquanta euros, és a dir, fins als 1.185 euros (un 4,41% més; amb catorze pagues). Així, la resta de països de la Unió Europea ha aplicat augments de gradació diversa. La mitjana dels increments se situa aquest 2025 entorn del 7% (un 10% per al 2024). La Fundació Europea per a la Millora de les Condicions de Vida i de Treball (Eurofound), un organisme de la UE, és qui marca la normativa en aquest àmbit i dicta que el salari mínim ha de correspondre al 60% del salari brut mitjà. Aquest 2025, el país de la UE que ha donat un impuls més alt a l’SMI és Romania (22%). Portugal l’ha apujat un 4,41% i França ha retingut l’alça al 2%. Alemanya tampoc s’ha embalat: 3,3%. A Itàlia, el topall mínim dels salaris es pacta a través de convenis sectorials.