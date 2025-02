Parets que parlen del passat

Publicat per Daniel Muñoz Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La tècnica de la pedra seca va ser declarada patrimoni immaterial de la Unesco el passat mes de desembre. La quarta candidatura andorrana reconeguda per l’organisme internacional on també es poden trobar altres com la vall del Madriu-Perafita-Claror o les festes de l’Os del Pirineu. Un mètode constructiu que s’estén per països com Portugal, Espanya o França i que va néixer de la forma més senzilla possible. “Quan abans un pagès volia fer-se un hort, li havia de guanyar espai a la muntanya i feia aterrassaments amb les pedres que anava trobant. D’aquesta manera, alliberava la terra de roques i edificava l’estructura”, explica Josep Babi, propietari de Construccions Roca, una de les poques empreses que ofereixen aquest servei al Principat. Babi explica que no és “una feina de la qual es pugui viure”, però que ofereixen aquest servei “més que res pel valor tradicional que té”, ja que “ens parla de l’Andorra antiga i tradicional”. Ho fa mentre interactua amb dos dels seus treballadors que, casualment, ambdós es diuen Antonio. Avui estan reparant una paret que havia patit una solsida en una finca a Encamp.