W’WISE organitza un concert amb el talent emergent del país

El cantant W’WISE organitza i participa com a artista principal de l’esdeveniment Art Session, que tindrà lloc avui a les sis de la tarda a Illa Carlemany.

L’esdeveniment reuneix talent artístic del país, comptant amb la participació dels grups de ball Madkidz, Hafrees i Snowgirls, i els cantants Marta Argemi, Humo, Thaïs, Noa Vieira, Essie B i Enya Pereira.

L’objectiu és “apostar per l’escena musical i artística del país i donar veu als artistes que estan començant en la música o el ball”, així com demostrar que “la col·laboració és essencial”, tal com va explicar W’WISE.