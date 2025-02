La policia reforça la vigilància a Soldeu i al Tarter després de la violació grupal

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El control policial s’incrementa fins a la fi de la temporada d’hivern a Soldeu i al Tarter. La policia va informar ahir indicant que la mesura ja s’havia activat “arran de l’increment d’incidents detectat els darrers dies”. La denúncia interposada per una jove per una violació grupal té precisament l’origen a la zona del Tarter, on la noia havia acudit amb unes amigues la nit de dissabte passat i d’on va marxar, després de perdre el grup, amb uns nois que es van oferir a portar-la a casa en cotxe. L’atac, que la policia investiga, es va produir durant el trajecte. Els balanços de detencions policials des de principi d’any recullen altres successos. També el cap de setmana passat efectius del cos d’ordre que es trobaven al Tarter, a l’exterior d’un local d’oci nocturn fent tasques de prevenció, van detenir un jove de 22 anys per una brutal agressió a un altre home: li va donar un cop de puny que el va fer caure a terra i després una puntada de peu al cap. També s’han fet intervencions relacionades amb estupefaents, com ara el control a dos clients d’un local de Soldeu que duien –entre els dos– tres pastilles d’èxtasi.