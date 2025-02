Mobilitat recomana consultar els talls abans de desplaçar-se

Verificat per

Mobilitat va recordar ahir la previsió de talls a les carreteres catalanes a causa de les protestes agràries convocades a partir d’avui i durant tota la setmana vinent. El servei recomana consultar la pàgina web d’informació de trànsit de la Generalitat de Catalunya abans de desplaçar-se per evitar les carreteres bloquejades.

La tractorada que hauria d’afectar la carretera que uneix Andorra amb la Seu d’Urgell continuaria programada per demà, amb un impacte que ha de ser limitat, ja que s’evitaria el tall indefinit, segons van confirmar fonts al Diari. Altres punts de Catalunya sí que es tancaran, amb els talls que es faran a partir de dilluns.

Entre aquests tancaments de vies destaca el de l’A-2 a l’altura de Jorba, fins a la Panadella, que afectarà la ruta Andorra-Barcelona i, segurament, obligarà a desviar diversos trajectes d’autobús, així com de vehicles privats. Altres punts de tall confirmats són els de la C-12 a Balaguer, arrossegant el tall fins a la C-53 i la C-13, així com a la nacional II a l’altura d’Alcoletge, fins a la C-13.

Els manifestants reclamen la desburocratització, el control de plagues de conill de bosc, mesures reals per acabar amb els robatoris o ajuts per la manca de la floració, sota el missatge Tornem al carrer un any després. Capgirem el país, sembrem el futur.