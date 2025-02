L’aeroport de la Seu tindrà nou hangars més i guanyarà aparcament

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transició Energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, es va reunir ahir a l’aeroport Andorra-la Seu d’Urgell amb el secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, Manel Nadal, per fer balanç de l’activitat de la infraestructura, que ha anat notablement a l’alça el darrer any, i per abordar les obres previstes a l’equipament. En aquest sentit, la Generalitat va presentar al Govern el projecte constructiu que implicarà, els mesos vinents, una ampliació de l’aeroport que preveu nou hangars més, una major superfície d’aparcament i edificis auxiliars. Segons va informar el Govern en un comunicat, les noves millores s’impulsen pel creixement de l’activitat d’aerotaxis i de l’activitat lligada als hangars, així com també per l’afluència de persones que utilitzen els vols regulars.