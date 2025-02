Joan Pau Miquel compareixerà dimarts a la comissió de l’‘operació Catalunya’

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exconseller delegat de Banca Privada d’Andorra (BPA) Joan Pau Miquel està citat per comparèixer dimarts vinent davant de la comissió d’investigació de l’anomenada operació Catalunya al Congrés dels Diputats espanyol. Està previst que Miquel comparegui a dos quarts de dotze del migdia. Aquell mateix dia, però a dos quarts de deu del matí, també està citat al Congrés dels Diputats Francesc Sallés, periodista d’El Món.

La compareixença de l’exconseller delegat de BPA s’emmarca en la voluntat d’aprofundir en la denominada trama andorrana d’aquesta operació. Aquesta trama fa referència a les suposades pressions exercides per alts càrrecs del ministeri de l’Interior espanyol sobre directius de BPA per obtenir informació confidencial sobre polítics independentistes catalans. Segons les denúncies, aquestes pressions incloïen amenaces de tancar l’entitat bancària si no es col·laborava.

La comissió d’investigació té previst escoltar diversos testimonis relacionats amb aquesta qüestió. A més de Miquel, també està prevista la compareixença d’Higini Cierco, exaccionista majoritari de BPA, que ha denunciat públicament aquestes suposades coaccions.