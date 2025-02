Els tres xofers de Coopalsa sancionats tornen a conduir

Els tres xofers de Coopalsa sancionats per falta del carnet de conduir autobusos homologat ja tornen a conduir després d’un aclariment de la normativa per part del Govern. Aquesta setmana, la policia va multar tres conductors perquè no disposaven del permís de conducció D andorrà, que permet conduir busos grans, però sí que comptaven amb la llicència del país d’origen i amb la llicència andorrana D1.

Quan el Govern va modificar la llei recentment (el 3 gener), la norma va passar a reduir el temps de permís per conduir busos grans amb el carnet d’origen de dotze a sis mesos. Així, el 3 de gener els conductors que feia més de sis mesos que estaven al país i només disposaven de la llicència D1 d’Andorra (que no permet circular amb busos de més de 19 places) o el permís d’origen van veure com els caducava el temps de permís per circular (haurien hagut de poder presentar el D en el moment del control).

Els tres conductors sancionats, per tant, es van veure atrapats en una disfunció de la norma que el Govern va aclarir ahir a través del BOPA. En aquest sentit, els conductors residents al país des d’abans de la modificació de la llei (3 de gener) continuen comptant amb dotze mesos per treure’s la llicència d’autobús D.

Quant a la situació dels conductors multats –van informar ahir fonts properes–, ja està solucionada. Els xofers han estat autoritzats de nou a l’empresa i la setmana vinent faran l’examen per obtenir el permís andorrà homologat que els falta: el D. El col·lectiu de xofers va assegurar que no tenen cap problema al seu carnet i que el canvi de llei sobtat els va enxampar desprevinguts.

Dijous, el Govern va haver de publicar un aclariment al BOPA per evitar més situacions de confusió. Així, es va aclarir el canvi de reglament publicat el 3 de gener (comunicat uns dies abans: el 23 de desembre) emfatitzant la permanència dels dotze mesos de cortesia per a aquells conductors arribats al país abans de l’entrada en vigor de la nova normativa. La modificació inicial –va explicar l’executiu– es va fer amb la intenció d’homologar la norma andorrana de permisos de conducció d’autobusos a Europa (amb edats harmonitzades, per exemple, per poder integrar treballadors més joves).