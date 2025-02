Detenen un turista de 20 anys per portar un bastó telescòpic il·legal

La policia va detenir la matinada de divendres a Andorra la Vella un turista de 20 anys com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat col·lectiva. Els agents van trobar-li un bastó telescòpic en una de les butxaques posteriors dels pantalons quan van controlar un grup de joves amb qui es trobava.

Dijous al migdia, també a la capital, un home de 36 anys va ser arrestat com a presumpte autor de delictes contra l’honor, la funció pública i la llibertat. La policia va intervenir després que l’home, en estat d’embriaguesa, cridés i donés fortes puntades de peu a la porta del domicili de la seva exparella. L’individu no va fer cas de les indicacions dels agents, es va resistir al control i es va mostrar agressiu, insultant i amenaçant els policies, que el van acabar arrestant.

Dimarts a la nit, a l’exterior d’un local d’oci nocturn de Soldeu, es va arrestar un home de 36 anys amb dues pastilles d’èxtasi. Dijous a la tarda, a la frontera del riu Runer, un turista de 29 anys va ser detingut amb nou pastilles d’èxtasi, 1,3 grams de MDMA, 2,5 grams d’haixix i 4,4 grams de marihuana quan accedia al país en un turisme. La matinada de divendres, la policia va detenir a Soldeu un home de 23 anys amb dues pastilles d’èxtasi i, al Pas de la Casa, un altre de 28 anys amb 1,39 grams de cocaïna.

Pel que fa a la conducció sota els efectes de l’alcohol, els darrers dies es va detenir quatre homes d’entre 23 i 57 anys amb taxes d’alcoholèmia d’entre 0,95 i 1,13. Un d’ells tenia el permís de conduir suspès.

També es va arrestar a la Massana un turista de 30 anys per un delicte contra l’Administració de Justícia després de presentar una falsa denúncia de robatori. L’home va alertar la policia assegurant que dos individus l’havien agredit i li havien sostret el telèfon mòbil, el document d’identitat i diners en efectiu. Els agents van iniciar una investigació i van comprovar que els elements recollits no coincidien amb el relat del denunciant. Després de ser citat per aclarir els fets, l’home va acabar admetent que s’ho havia inventat tot i va quedar detingut com a presumpte autor d’una simulació de delicte.