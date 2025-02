Creix el consum del cinema en català

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Vaiana 2, Raya i l’últim drac o Un món estrany. Aquests són només alguns exemples de les 27 pel·lícules en català que els Cinemes Illa van estrenar durant el 2024. Un increment notable respecte del 2023, any en què es van projectar un total de quinze títols. La comparació suposa un augment del 80%. “Funciona molt bé el cinema en català, sobretot en l’àmbit infantil i d’animació. En aquest sentit, Vaiana 2 ha estat una pel·lícula destacada. A més, també cal subratllar que hi ha un tipus de cinema que agrada a força públic com són les produccions catalanes. Per exemple, títols com El 47 i Casa en Flames”, va explicar ahir el director dels Cinemes Illa, Robert Ruescas, que també reconeixia que encara hi ha reptes per superar, ja que el cinema independent en català continua tenint dificultats per atreure grans audiències. “Hi ha un tipus de cinema en català que no acaba de funcionar. Seria el cas de les pel·lícules doblades de franquícies consagrades, com ara Gladiator II o El planeta dels simis”, apuntava Ruescas.