AndRail reclama "celeritat" al Govern per tirar endavant el tramvia

AndRail posa en marxa una campanya per reclamar "celeritat" al Govern i al conjunt de les forces polítiques perquè tirin endavant el projecte del tramvia. "Ens marquem tres objectius. En primer lloc, que la revisió urbanística que estan engegant tant el Govern com els tres comuns de la vall central per encabir el tgramvia acabi abans de final d'any. En segon lloc, que abans del 2027 es redacti un projecte per executar l'obra. [...] I, finalment, visibilitzar l'acord. [...] Nosaltres hem aconseguit que no sigui el projecte d'una o altra força política, sinó que tingui un suport transversal a tota la scoietat i al Consell General. És una cosa que cal posar de manifest per escrit per sortir de dinàmiques electorals i de partits", va explicat avui al matí el president de l'associació, Sebastià Mijares, en la roda de premsa de presentació de la campanya.

El primer trimestre d'aquest any l'executiu disposarà de l'informe de viabilitat d'implementar el tren urbà lleuger entre Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. En declaracions als mitjans de comunicació fa un mes, el secretari d'estat de Transició energètica, Transports i Mobilitat, David Forné, va assenyalar que la implementació del tramvia és un projecte "a llarg termini", i va posar una xifra: "de quaranta a cinquanta anys". Mijares, per la seva part, ha afirmat que podria ser una realitat abans: "Si el projecte està redactat al primer de gener del 2027, i es tira endavant de manera immediata perquè tota la decisió política ja s'ha pres amb anterioritat, jo crec que a finals del 2030 podríem veure el tramvia circulant. Crec que ens podem marcar un objectiu ambiciós i donar resposta al col·lapse viari que els estudis de Govern preveuen per al 2030".