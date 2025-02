Acord per regular l’assetjament i l’absentisme escolar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió mixta hispanoandorrana es va reunir ahir per actualitzar el conveni existent en educació. En concret, va acordar incloure aspectes com la normativa en matèria d’assetjament i absentisme escolar, així com el decret d’escolarització, perquè el nou conveni les prevegi. Ambdues delegacions van acordar iniciar els treballs per actualitzar el conveni, amb l’objectiu “d’adaptar-lo al context actual del sistema educatiu espanyol establert al país”, ja que l’última modificació data del 2007.

Segons les xifres de la delegació espanyola, l’alumnat en el sistema educatiu espanyol a Andorra s’enfila fins a 3.029, una dada lleugerament superior a la del curs anterior. Un altre dels aspectes tractats van ser les infraestructures escolars del sistema educatiu espanyol.