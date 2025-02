43 persones es van inscriure el 2024 en les formacions per a propietaris de gossos perillosos

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els banders anunciaven aquesta setmana que durant el 2024 hi havia hagut un lleuger increment dels atestats relacionats amb els gossos perillosos i potencialment perillosos, que passaven dels 38 del 2023 als 45 del 2024. Cal recordar que els propietaris d'aquesta animals han de seguir una formació específica i que al llarg de l'any passat s'hi van inscriure 43 persones, mentre que el 2023 el total va ser de 28, és a dir, que també ha augmentat el volum de persones que durant l'any passat van fer les formacions.

Però, segons detallen des de l'executiu, molts dels nous inscrits no són nous propietaris sinó persones que no havien fet la formació o que havien estat sancionats i consegüentment havien de fer les formacions corresponents.

De fet, valoren que es constata "una estabilització de propietaris de gossos potencialment perillosos" de la mateixa manera que passa amb els atestats. I fan notar que els propietaris "cada vegada estan més conscienciats que abans d'adoptar un gos potencialment perillós s'han de fer les formacions" escaients.

Precisament, ara fa uns dies el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA), va publicar un edicte en el que s'anunciaven les dates escollides per fer aquests cursos durant el 2025. Així al març, concretament el dia 5, n'hi ha prevista una. Al juny es proposa per al dia 4; al setembre, el dia 3 i al novembre el 26. Els cursos estan previstos a sala de formacions de la base central del COEX i la durada de la sessió formativa i de l’avaluació del contingut és de dues hores. Per fer la formació cal un mínim de tres persones i un màxim de deu i s'ha de satisfer un preu de 32,60 euros en el moment de presentar la sol·licitud. S'especifica, però, que les persones que adoptin un gos potencialment perillós o un gos perillós que hagi estat a la gossera oficial o que es trobi en règim d’acollida temporal sota l’empara d’una entitat protectora d’animals no han de satisfer l’import del curs en el moment de fer lai nscripció.

Pel que fa al contingut es tracta el marc legal relatiu als animals de companyia; els punts més rellevants de la normativa vigent; les obligacions administratives derivades de la tinença d’un animal de companyia; el procés d’identificació i registre d’un animal de companyia; el marc legal relatiu a la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos; els requisits de la tinença de gossos perillosos i gossos potencialment perillosos; les mesures de seguretat, i les infraccions i sancions.

En acabar la formació, els candidats han de superar una prova d’avaluació de tipus test per obtenir l’acreditació corresponent per a la tinença d’un gos potencialment perillós. Es considera apte el candidat que obtingui una nota igual o superior a deu sobre vint. En cas de no superar la prova d’avaluació, pot tornar a presentar una nova sol·licitud d’inscripció, i satisfer novament l’import de 32,60 euros per assistir a la sessió formativa i d’avaluació següent.