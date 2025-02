Visita europea per avaluar Andorra en matèria de violència de gènere

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una delegació d'experts del Consell d'Europa per combatre la violència contra les dones i la violència domèstica (GREVIO) efectuarà una visita al Principat, del 10 al 12 de febrer, per avaluar l'aplicació del conveni del Consell d'Europa sobre prevenció i lluita contra les dones i la violència domèstica. S'analitzarà com les lleis i les polítiques nacionals proporcionen suport i accés a la justícia per les dones víctimes de violència, per obtenir informació detallada sobre la prevenció i la protecció l'enjudiciament i les polítiques coordinades, sobre els quals es van recomanar noves mesures.

Durant la visita, GREVIO es reunirà amb els representants de diversos ministeris com afer exteriors, interior, sanitat, educació, i amb organismes com serveis socials. A més, també hi haurà trobades amb els representants del Parlament, el poder judicial i els comuns, per elaborar l'informe que està previst que es publiqui el novembre del 2025.