La Universitat d'Andorra forma trenta docents en l'ús ètic de la Intel·ligència Artificial

La Universitat d'Andorra ha celebrat avui el XI Seminari de docència universitària centrat en l'ús ètic de la intel·ligència artificial, on han participat una trentena de docents, que han pogut aprofundir en el funcionament dels models d’IA generativa per tal de poder-ne fer una aplicació a la docència de manera ètica i responsable i per poder preparar els estudiants perquè en coneguin els beneficis, però també els seus riscos.

El seminari, organitzat pel Grup de Recerca Interdisciplinari en Educació (GRIE) i la seva coordinadora, ha comptat amb diverses ponències sobre el tema, així com una taula rodona amb la participació de diferents experts en la matèria, on s'ha reconegut que aquestes tecnologies ens fan perdre certes habilitats com és l’anàlisi i el pensament crític, i produeixen textos sense cap personalitat.