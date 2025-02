Angela Gheorghiu inaugurarà el Clàssicand 2025

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Angela Gheorghiu, guanyadora de distincions com la Médaille Vermeille de la Ville de Paris i múltiples premis Gramophone i Classical Brit Awards (entre d'altres) serà l'estrella convidada per inaugurar la tercera temporada del Clàssicand. La soprano oferirà un concert el dissabte 22 de febrer a l'Auditori Nacional d'Andorra, a Ordino, juntament amb el pianista Alexandru Petrovici, on també s'oferirà una roda de premsa per donar a conèixer el cartell oficial del festival.

El director artístic de l'esdeveniment, Joan Anton Rechi, ha destacat que la seva voluntat es que "el concert de llançament amb artistes de renom mundial serveixi per acostar-se a tots els públics i engrescar-los a gaudir d'un estil de música diferent al que potser no estan acostumats".

El festival compta amb el suport del ministeri de Cultura, Joventut i Esports, d’Andorra Turisme i dels comuns d’Ordino i Andorra la Vella. MoraBanc i Creand Crèdit Andorrà en són els patrocinadors oficials.