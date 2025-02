Sancionats tres xofers d’autobús pel permís

Publicat per Joan Ramon Baiges Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La policia ha sancionat tres conductors de Coopalsa per no disposar del carnet homologat. Es tracta de xofers contractats de països sud-americans que estaven en espera de rebre la documentació del Govern. La policia ha dut a terme una campanya de control de conductors i ha detectat aquestes irregularitats. En un del casos, segons fonts properes a la policia, el conductor no duia el cinturó de seguretat posat, per la qual cosa se li va demanar la documentació. Va ser a l’avinguda del Consell d’Europa, en una de les parades principals. Els agents van obligar a desallotjar el vehicle i un responsable de l’empresa el va conduir fins a l’aparcament. Una part d’aquests treballadors han deixat de conduir els autobusos fins a tenir el carnet andorrà homologat i estan sense treballar.