El preu del tabac s’apuja en resposta a l’augment aprovat a Espanya

El preu d’algunes marques de tabac va augmentar formalment ahir, l’endemà de la publicació dels preus mínims al BOPA. Es tracta d’una actualització fruit de l’increment que va validar Espanya al desembre i en línia amb l’objectiu de mantenir un diferencial mesurat: que no es dispari, però que segueixi sent atractiu perquè les cigarretes encara siguin un producte interessant per al turista. El reguitzell de preus actualitzat aquesta setmana afecta cigars, cigarretes i tabac de caragolar. De cigarretes tenen nou preu sis referències de Marlboro (la més econòmica, Crafted, passa a costar 3,65 euros, mentre que el paquet de red o gold costa 4,595), L&M (3,9) o Chesterfield (4,395). A Espanya el Marlboro es mou entre els 4,85 i els 6 euros per paquet, mentre que les diferents varietats d’L&M van des dels 5 fins als 5,6 i les de Chesterfield estan entre els 4,75 i els 5,85. La llei marca que la diferència de preu entre un país i l’altre no pot superar el 37,8%, per tal de mantenir a ratlla el tràfic il·lícit, i la distància actual està més de deu punts per sota.