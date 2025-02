La policia busca els autors d’una violació en grup

La matinada de dissabte una noia va ser víctima d’una brutal agressió sexual, i encara que el seu cap està confús i té records molt difuminats, sí que va explicar a la policia que un jove la va violar a l’interior d’un vehicle mentre els seus amics ho consentien i no feien res per aturar l’atac. Fonts de la policia van explicar ahir que la jove –que viu a Andorra i té uns 26 anys– va passar la nit de festa amb unes amigues al Tarter i va reconèixer que la ingesta d’alcohol va ser important. A partir d’aquí, els episodis i els records s’esvaeixen. El primer avís el va donar el servei d’urgències de l’hospital, al qual la noia va acudir la tarda de diumenge. Els metges van activar el protocol previst per a aquests casos i la policia es va fer càrrec d’una investigació que, d’entrada, no és fàcil pels pocs detalls que pot aportar la víctima.

De les seves declaracions, segons va relatar, s’extreu que després d’una matinada de diumenge de festa amb unes amigues van decidir posar fi a la nit i marxar cap a casa. Cadascuna pel seu compte i la noia es va trobar sola, sense cap coneguda. Casualment, un grup de joves es van aturar i van convidar-la a pujar al cotxe amb l’excusa que la portarien a casa. Les fonts van explicar que la víctima no sap identificar els agressors, si eren estrangers per la seva manera de parlar, tampoc el cotxe.

La policia intueix que els nois es van aturar per alguna zona discreta del Tarter, on un d’ells presumptament va forçar la víctima mentre els altres no feien res per evitar-ho. Com es va despertar al llit a casa? Aquesta és una de les grans incògnites, encara que els investigadors creuen que no van ser els agressors qui la van acompanyar. La jove no ha estat capaç de respondre i, com recorden les fonts, sovint les víctimes d’una violació pateixen un bloqueig que, en alguns casos, fa que la denúncia tardi a tramitar-se. Aquest no seria el cas, ja que la noia, tan bon punt es va trobar amb forces, va acudir a l’hospital, on es va activar el protocol, el codi lila. Normalment, totes les alertes provenen d’urgències de l’hospital i a partir d’aquí es posen en marxa els mecanismes previstos per a agressions de violència masclista o sexual, en què la policia és la primera a intervenir.

Lògicament, un dels punts de la investigació se centrarà a localitzar possibles càmeres viàries o de locals comercials per si han captat un vehicle que pugui ser sospitós. La víctima no ha concretat el nombre exacte de persones que viatjaven al cotxe ni tampoc el lloc on es va consumar la violació. Des del cos no es volen donar detalls per protegir la víctima i evitar que revisqui aquest malson. Tampoc ha transcendit si els agressors eren turistes o residents del país, ja que la jove no recorda quants eren ni detalls de les seves fesomies.

Una carpa del Punt LilaFernando Galindo