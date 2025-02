Pendents de la guerra comercial entre els Estats Units i la Unió Europea

Publicat per Agències Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Estats Units és un destí força sucós per les empreses andorranes. Les exportacions que s’hi fan són força considerables. Segons el departament d’Estadística del Govern d’Andorra, el 2024 el valor de les exportacions executades en aquest país va ser d’uns 6 milions d’euros (6.102.833,60 euros). De fet, la tendència els darrers anys ha estat a l’alça. El 2020 el valor va ser de poc més de 2 milions d’euros; el 2021 van ser 4,5 milions d’euros; el 2022, 7,6 milions d’euros; i el 2023 es va arribar a la important xifra de 51 milions. Tot plegat suma una quantitat de gairebé 72 milions d’euros en exportacions en només els últims cinc anys.

Però això podria trontollar amb l’arribada de Donald Trump a la presidència de l’estat nord-americà. El president va prometre que aplicaria aranzels en els productes provinents de la Unió Europea i d’altres territoris, com la Xina, Mèxic o el Canadà. De moment el mandatari encara no ha anunciat quins seran els imports en el cas dels europeus, però sigui quin sigui, això pot afectar a les companyies del Principat que comercialitzen en aquest país?

L’objectiu de la política aranzelària no és cap altra que impulsar el creixement de l’economia nacional americana. Aquests cànons busquen fomentar la fabricació dels productes en substitució dels importats perquè qui es fa càrrec dels aranzels són les empreses americanes en el cas que comprin qualsevol mena d’article provinent de fora del seu territori. De totes maneres, això de retruc pot acabar afectant les empreses exportadores perquè el volum de negoci els pot disminuir si els negocis americans decideixen tancar l’aixeta.

Tag Systems SAU és una de les empreses andorranes que comercialitza en aquest país. La companyia, amb seu a la capital i integrada dins el grup Austriacard Holdings AG, fabrica targetes intel·ligents, entre altres, i el seu gruix de negoci és internacional. En aquests moments expliquen que no estan excessivament preocupats pels possibles aranzels que pugui aplicar Trump perquè tot dependria de si anuncia només taxes en els productes de la Unió Europea o per a tots els països del continent europeu. “No és el mateix que posi aranzels als països de tota Europa que als de la Unió Europea”, afirma el responsable de Logística i Duanes de Tag Systems, Gabriel Martínez, que afegeix: “Si els imposa a la Unió Europea afectarà els 27 països estats membres, però no té per què afectar directament a Andorra, en canvi, si és el revés, sí que podria afectar”. Això s’explica perquè Andorra no forma part de la UE, ara mateix disposa d’un acord duaner parcial, però no n’és estat membre. A més, “amb els Estats Units la Unió Europea no té cap acord signat”, indica Martínez.

L’autèntic mal de cap seria si la UE entra dins el mateix joc de ‘guerra’ comercial i també acaba imposant unes tarifes pels articles provinents dels Estats Units. Un aspecte que alguns dirigents de l’organització supranacional ja s’han encarregat d’amenaçar amb la mateixa moneda. “Sí que ens afectaria perquè molts proveïdors d’Europa importen matèries primeres dels Estats Units, i ens podria implicar indirectament en un increment de costos; tanmateix, de forma directa perquè nosaltres també comprem alguns materials a proveïdors dels EUA”, declara el treballador de Tag Systems.